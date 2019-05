Aperto il Comitato elettorale di Fratelli d’Italia a Ottavia, il quartiere della Raggi

Non si muove una foglia. Anzi, la situazione peggiora di giorno in giorno. Solo inutile propaganda, parole tante, nessun fatto (come nella tradizione dei Cinquestelle). Persino nella zona della Raggi. Dopo tre anni di governo pentastellato, l’abbandono del Municipio XIV e del quartiere da parte delle istituzioni che lo governano è palese a tutti. Anche per questo occorre un punto di riferimento sempre disponibile e aperto a i cittadini.

Municipio XIV, la denuncia di FdI a Ottavia

«Non sarà un comitato elettorale a termine», dichiara il promotore Massimiliano Pirandola, consigliere del Municipio XIV della Lista Storace – Fratelli d’Italia. «La gente è stufa di questa amministrazione inerte, per questo con Fratelli d’Italia, Francesco Storace, Sergio Marchi e gli amici di sempre, lanciamo la sfida al degrado e al malgoverno con una presenza fisica e costante ad Ottavia nel Villino di Via Maria Rigyer 77, all’estrema periferia della Capitale, dove recepiremo le istanze di chi non ha voce e le porteremo dal Municipio al Parlamento. Sarà un luogo aperto alla partecipazione e al dialogo con il territorio, dove far crescere idee e progetti, dove proporre corsi di formazione politica e politiche di sostegno ai giovani e alla famiglia». Il Comitato promotore: Sergio Marchi, Enrico Guarneri, Alessia Alimonda, Donatella Chiodi, Luca Pezzi, Marzia Migliorati, Stefania Strivieri e Massimiliano Pirandola.