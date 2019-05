Anziano bruciato a Lecce, confessa il figlio. I suoi deliri su Facebook

Ha confessato il figlio dell’anziano trovato morto per le ustioni in casa a Collepasso, in provincia di Lecce. Ieri sera era stato lo stesso Vittorio Leo, 48 anni, a chiamare i carabinieri, che poi lo hanno condotto in caserma e interrogato per tutta la notte. Il padre Antonio, 89 anni, insegnante in pensione, era stato trovato in bagno senza vita, con il corpo ricoperto di ustioni dopo essere stato cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme.

I dissidi in famiglia

Il figlio, titolare di una agenzia immobiliare nello stesso palazzo in cui il padre abitava da solo, avrebbe dato fuoco al padre al termine di un litigio. Proprio l’assistenza all’anziano padre, secondo quanto ricostruito dalle cronache locali, era motivo di dissidio frequente con la sorella, che vive in un’altra provincia da tempo. Dissidi dai quali – secondo quanto riferiva l’uomo – erano scaturiti anche atti giudiziari. Leo postava i documenti che indicava come atti giudiziari sui social in modalità pubblica con commenti carichi di livore contro la donna, che fanno pensare a una grave situazione di instabilità emotiva.