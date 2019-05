Anche la parata del 2 giugno si piega al politicamente corretto. Il tema sarà l’inclusione

Anche la parata del 2 giugno si piega alla retorica del politicamente corretto. E’ ‘L’inclusione’ il tema scelto quest’anno per la tradizionale sfilata militare ai Fori Imperiali in occasione del 73° anniversario della proclamazione della Repubblica. Un tema, sottolineano fonti della Difesa, “che vuole evidenziare la volontà di non lasciare indietro nessuno, di combattere contro le emarginazioni sociali. Un segno di attenzione agli ultimi per un evento che ha di per sé un carattere inclusivo proprio perché si svolge in occasione della Festa della Repubblica, ricorrenza che unisce tutti gli Italiani”. La sfilata militare si svolgerà a partire dalle 10 nella consueta cornice di via dei Fori Imperiali a Roma.