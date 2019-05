Altro che silenzio elettorale, Di Maio va nella sua Campania e promette milioni di euro prima del voto

Volevi solo soldi, soldi… canterebbe Mahmood a Sanremo. Volevi solo soldi, soldi… canta Di Maio nella sua Campania, a dispetto dell’obbligo più o meno morale di non fare propaganda prima del voto di domenica. Ieri sera c’erano state le ultime promesse mirabolanti, soldi, assunzioni, investimenti, prima del silenzio elettorale di oggi: era toccato, in particolare, al ministro grillino della Scuola, Bussetti, annunciare una maxi-sanatoria al sud per gli insegnanti precari giusto per provare a racimolare gli ultimi consensi.

Oggi, giorno in cui la sobrietà e il mutismo sarebbero opportuni, soprattutto da chi nell’ultimo mese ha fatto quasi ed esclusivamente campagna elettorale, ci pensa il vicepremier Di Maio a cogliere la palla al balzo di un evento pubblico, peraltro al fianco del Capo dello Stato in una cerimonia ufficiale, per promettere un po’ di “spicci”. «Entro il 2019 saranno erogati “110 milioni di euro” per il cantiere navale di Castellammare di Stabia (Napoli), di cui 70 milioni li investe lo Stato e la rimanente parte Fincantieri», ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, a margine della cerimonia di varo della nave “Trieste”.

Di Maio, nel suo ruolo di ministro grillino, che però per tutta la campagna elettorale si è confuso con quello di testimonial elettorale, ha spiegato che “il lavoro su questo cantiere deve aumentare”. «Questo investimento ci permetterà di aumentare i posti di lavoro in questo cantiere del 60% nei prossimi 3 anni, e ci permetterà di fare quello che è giusto fare: investire in un’eccellenza mondiale».

Promesse, promesse, a beneficio della platea che assisteva all’evento e dei giornalisti che ne raccoglievano le parole. Come se quello di oggi fosse un normale giorno di campagna elettorale, come se non esistesse un domani fatto di divieti più o meno ambigui volti a non influenzare le ultime ore di riflessione degli italiani prima del voto per le Europee.