Altro che “pazienza da francescano”: dopo il plebiscito elettorale Salvini detta l’agenda (Video)

È vero, nella conferenza stampa in diretta con lo spoglio e con l’uscita delle prime proiezioni, Matteo Salvini parla agli elettori ringraziandoli e rassicurandoli che per lui, non cambierà niente. Niente scaramucce post-elettorali per un nome o per un poltrona di ricambio: l’esecutivo andrà avanti così, ma, aggiunge poi fermo e motivato dal plebiscito elettorale, si riparte da Tav, Flat Tax, autonomie: ossia da tutti i punti in agenda rimasti in sospeso a causa dei no e dei forse siglati a caratteri di fuoco dagli alleati grillini…

Dopo il plebiscito elettorale Salvini detta l’agenda

«Ho sentito il presidente del Consiglio, ribadisco che la lealtà della Lega al governo e al contratto non è mai stata in discussione e lo ribadisco oggi dopo la vittoria. Non ho una parola il giorno prima del voto e una parola diversa il giorno dopo», afferma netto e tranchant il leader della Lega Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Milano, e poi aggiunge: «La somma dei due partiti al governo da un anno, contro tanti se non tutti, supera il 50% degli italiani vedremo di usarla bene in chiave di cambiamento dell’Europa. Ribadisco che non mi interessa chiedere riequilibri di potere a livello interno, mi interessa avere un mandato forte per andare a ricontrattare nell’interesse degli italiani parametri sbagliati», chiosa Salvini. E dunque, incassato il 34% alle Europee, il titolare del Viminale da un lato conferma lealtà ai cinque stelle, ma dall’altro, al tempo stesso, detta l’agenda: dalla Flat Tax a Tav e autonomia. Del resto, stando agli elettori la Lega avanti in tutta la Penisola, e «da Nord a Sud» segna «un dato eclatante ed emozionante». Esordisce così, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa a Milano nel croso della quale, facendo il punto sulle elezioni e analizzando il voto, rileva come «in due comuni che la sinistra ha scelto come simbolo dell’anti-salvinismo, Riace e Lampedusa, vedono la Lega primo partito e stiamo parlando di Calabria e Sicilia quindi evidentemente una richiesta di un’immigrazione controllata, non è solo un capriccio di Salvini ma è una ferma volontà degli italiani».

Il leader della Lega blinda subito i prossimi passa da fare

E allora, dopo aver manifestato la «grande emozione e soddisfazione» per il risultato ottenuto a queste Europee dalla Lega, Matteo Salvini blinda subito i prossimi passi da fare: ridurre pressione fiscale, accelerare su autonomia e infrastrutture. Tanto che, durante la conferenza stampa a Milano, il leader del Carroccio sottolinea come «in tutte e venti le regioni italiane c’è almeno un comune, piccolo o grande, dove la Lega supera il 40% dei voti, da Nord a Sud e questo rispetto all’anno scorso e a cinque anni fa è un dato eclatante ed emozionante». Poi, lasciato per un attimo il Belpaese, Salvini passa a parlare dell’Europa: «Il nuovo Parlamento europeo e la nuova commissione europea saranno amici dell’Italia o lo saranno almeno di più di quanto lo siano stati con il governo ultra europeista del Pd degli ultimi anni. È cambiata la geografia in Europa, conto che il gruppo che la Lega proverà a mettere in piedi avrà tra i 100 e 150 europarlamentari», spiega preannunciando incontri con gli altri esponenti delle destre che hanno vinto in Europa. E comunque, torna a nìbomba sul punto “Europa” Salvini, «ci sono alcune scadenze europee imminenti, mi risulta in dirittura d’arrivo una lettera da parte della Commissione europea sull’economia italiana e io penso che gli italiani diano mandato a me e al governo di ridiscutere totalmente, pacatamente, costruttivamente i parametri che hanno portato a un livello di precarietà, disoccupazione ed ansia senza precedenti nella storia. Penso che sia maturo il momento in cui i leader europei si siedano intorno a un tavolo a prescindere dalle appartenenza per rivedere dei parametri vecchi che hanno fatto male all’Europa», ha affermato ancora Salvini.