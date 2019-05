Altero Matteoli ricordato alla convention di Italia Protagonista (video)

È fissata per giovedì 16 maggio, alle ore 11.00, presso l’hotel degli Aranci, in via Barnaba Oriani 11, a Roma, la cerimonia di premiazione della Borsa di studio in memoria di Altero Matteoli. Subito dopo, si svolgerà la prima assemblea dei soci dell’associazione Italia Protagonista, presieduta dal sen. Maurizio Gasparri. Di seguito il link per l’iscrizione all’associazione. Chi volesse supportare la prossima iniziativa dedicata ad Altero Matteoli deve scrivere “Borsa di Studio” nella causale.