Alberto Urso trionfa ad “Amici”: le lacrime, gli applausi e la sua “rivoluzione” (video)

Alberto Urso è il vincitore della diciottesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi. Il tenore 21enne di Messina, polistrumentista ha prevalso nella sfida finale con la con la cantautrice Giordana Angi, 25 anni, italo-francese, nata a Vennes, in Bretagna, che si è invece aggiudicata di Premio della Critica. Alberto il 9 maggio scorso ha pubblicato con Universal Music Italy (Polydor Records) il suo primo disco intitolato Solo. E uno dei brani, Indispensabile, è stato scritto proprio da Giordana Angi. È già un grande successo La mia rivoluzione. Sia Alberto che Giordana, infatti, non degli esordienti totali. Alberto aveva iniziato la sua carriera da bambino prodigio nel baby talent Ti lascio una canzone. Mentre Giordana aveva già partecipato a Sanremo Giovani nel 2012 e da allora ha continuato a lavorare come autrice e cantautrice tanto da aver pubblicato durante l’esperienza del serale di Amici l’album Casa e da aver collaborato anche alla scrittura di ben quattro pezzi del nuovo album di prossima uscita di Tiziano Ferro, Accetto Miracoli.

