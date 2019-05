Albanese pregiudicato minaccia la barista e i clienti con una pistola: denunciato

A Colle di Val d’Elsa (Siena) i carabinieri della locale stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per minaccia aggravata e porto abusivo d’arma da fuoco un albanese 36enne, muratore, residente a Colle, con precedenti denunce a carico. Dalle indagini compiute è emerso che nel pomeriggio del 7 aprile scorso l’uomo aveva fatto una plateale scenata di fronte a un bar del centro di Colle invitando la barista e un 18enne cliente ad uscire in strada, dove poi li ha minacciati ostentando il possesso di una pistola. Il motivo della scenata sarebbe da ricondurre a una lite fra albanesi. Il possessore della pistola era stato cacciato dal bar per il fatto di aver bevuto troppo e di disturbare gli altri clienti.

I carabinieri però non si sono accontentati di questa versione e hanno voluto comprendere meglio l’accaduto. Nel frattempo, seguendo il percorso del denunciato, tramite le telecamere di videosorveglianza, sono arrivati a un giardino condominiale dove l’albanese avrebbe trascorso le ore successive. La segnalazione di un vecchietto curioso ha fatto il resto. L’anziano ha raccontato ai carabinieri che il giardiniere che cura quell’area il giorno successivo, mentre svolgeva le proprie mansioni, aveva rinvenuto una pistola sotterrata, essendo rimasto incuriosito dalla terra smossa. Un condomino italiano che lo osservava da un terrazzo prospiciente gli avrebbe consigliato di farsi i fatti propri e risotterrare l’arma, per evitare possibili guai. Scandalizzato da tale atteggiamento omertoso, l’anziano ha segnalato la cosa ai carabinieri che sono andati a cercare quello spazio di terra rimossa nel giardino, rinvenendo così una scacciacani completamente nera, simile nell’aspetto all’arma in loro dotazione. Sono scattate anche un paio di denunce per favoreggiamento personale, una nei confronti di un dipendente pubblico in un importante settore. Anche il bar sarà sottoposto a sorveglianza da parte dei carabinieri.