Alain Delon alle prese con le femministe isteriche: non merita la Palma d’oro perché è di destra

“In un evento così importante, non c’è posto per i razzisti, i sessisti e gli omofobi, firmate per chiedere a Cannes di non onorarlo!”, sostengono le femministe. In realtà il problema sono le idee politiche di Alain Delon, non allineato ai dogmi del fanatismo progressista. L’attore è amico di Jean Marie Le Pen ma ha scarsa simpatia per la figlia Marine, che non ha votato al ballottaggio delle ultime presidenziali. “Tutto il mio appoggio a Alain Delon, la più grande icona del cinema francese, che deve far fronte al settarismo e a dei censori estremisti”, ha intanto dichiarato Eric Ciotti, deputato dei Républicains.

Il direttore artistico del Festival di Cannes, Thierry Fremaux, si è dovuto intanto quasi giustificare dinanzi all’assalto scomposto della guache: “Non gli diamo il Nobel per la Pace ma un premio alla carriera”.