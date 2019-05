“Al Tayar. La corrente” di Mario Vattani: un noir in chiave internazionale

A prima vista sembra strano, un diplomatico in carriera, un Ministro plenipotenziario della Repubblica (questa la carica esatta nell’ambiante diplomatico dell’autore, ndr) che scrive un libro noir non è cosa comune. Di solito i diplomatici scrivono di diritto internazionale, di geopolitica. Mario Vattani, classe 1966, con un linguaggio essenziale e diretto, scrive invece un romanzo nero, Al Tayar. La Corrente (Mondadori) che parla di un uomo che si trova coinvolto in un traffico internazionale di organi. Quello che salta agli occhi fin dalle primissime pagine è l’abitudine dell’autore ad ascoltare le proprie emozioni e ad osservare quelle degli altri. L’ambiente che lo circonda. Svela in modo prepotente come, abituando la mente al cambiamento e alle molte culture e alla mancanza della possibilità di utilizzare il linguaggio verbale, l’uomo possa sviluppare altre capacità. Il tutto condito con un senso di accettazione del proprio destino, tipico delle culture orientali, in cui Vattani è immerso in un modo che è difficile da nascondere.

Il libro trasmette delle emozioni, quelle dei viaggi, ma non quelli di piacere. Le culture diverse. La necessità e la capacità, così tipica della diplomazia, di vedere e comprendere il proprio interlocutore, di adattarsi ad esso e di cogliere l’uomo, non importa quanto strano o diverso da noi possa essere. E la forza della natura umana. Che quasi neanche te ne accorgi. Segui un tizio che va da qualche parte, e quasi ti senti addosso l’afa del Cairo. Il dialogo interiore del protagonista trasmette la capacità di osservazione tipica di quando si elimina dalle proprie possibilità cognitive il linguaggio verbale. Perché ti trovi d’improvviso in un Paese di cui non conosci la lingua.

A Vattani è capitato di trasferirsi a Londra quando era piccolo. E poi in Giappone. Poi in Egitto. Era un bambino italiano che aveva l’inglese come lingua dell’infanzia e degli studi. Poi l’Arabo in Egitto. Il Giapponese a Tokyo. Quando si cambiano lingua e paese un po’ si cambia anche la personalità, si acquistano capacità di adattamento e di comprensione che sono come un’amplificazione di quello che è di norma. Che poi si traduce in capacità negoziale, essenza stessa della diplomazia. Quando si arriva a possedere abbastanza controllo di se stessi da poter concentrarsi sull’altro, comprenderlo, guardarlo fino a dentro, e potersi intendere. Anche se è strano. Perfino nel grottesco. Non importa quanto diverso da noi questo altro possa essere. Che si tratti di una donna poliziotto inglese, di un’infermiera egiziana o di un trafficante di organi, il protagonista è in grado di leggere fino a dentro la sua anima. E di donarla a chi legge. Mario Vattani non è solo figlio di un diplomatico di alto rango, come si dice di solito. Suo padre, Umberto, è stato un fuoriclasse assoluto della nostra diplomazia. Fu a Bruxelles come Capo della Rappresentanza italiana presso l’Unione europea, anche durante la presidenza italiana. Vattani padre è stato un vulcano in eruzione, capace di dettare l’agenda a tutti gli altri. Anche a pedate, se era necessario. Con Berlusconi che gli copriva le spalle da Palazzo Chigi e Frattini dalla Farnesina, Umberto Vattani riuscì nel 2003 a portare a casa l’Autorità europa per la sicurezza alimentare, vinta da Parma. Solo per dirne una.

La storia del romanzo è inventata, naturalmente, e racconta le vicende di un fotografo che si ritrova coinvolto in un traffico internazionale di organi. Ma la descrizione del personaggio e dei suoi sentimenti e delle sue emozioni sono veri. Ci si legge la capacità di analisi tipica di chi ha vissuto in molti Paesi diversi. Una capacità descrittiva non noiosa perché non si sofferma sulle parti piccine, ma su quelle emotive. Le sensazioni, i viaggi, gli ambienti, le differenze, il senso di smarrimento o di coraggio che ti pervade di fronte ad ambienti e corde e culture che non sono le tue. Della capacità di reazione e di comprensione che può avere l’uomo che si trovi di fronte ad un pericolo, all’ignoto. Ma che gli va incontro senza agitarsi, avendo acquisito il controllo di sé, ed essendo quindi capace di analizzare e adattarsi. Il protagonista si chiama Alessandro e nessuno capisce bene quale sia la sua nazionalità. Ma importa poco. Ha cambiato troppi Paesi, può fingersi quello che vuole. C’è moltissimo dell’autore nel suo libro, anche se dalla trama parrebbe di no.