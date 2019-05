Come prima, più di prima? Pare proprio di sì. C’è grande sintonia tra Loredana Lecciso e Al Bano. Lo dimostra anche l’ultima foto che la Lecciso gli ha scattato ed ha pubblicato sui social (a beneficio dei fan che tifano per la coppia). Una foto che potrebbe far storcere il naso a Romina Power, ex moglie di Al Bano. Il quale, nello scatto, si trova nella sua grande tenuta alle porte di Brindisi.

La regina di Cellino

Loredana lo segue e immortala il momento. Uno dei tanti che passa con Al Bano: qualche settimana fa, a Pasqua, erano in auto in viaggio assieme. Uno scatto che ha fatto il giro della Rete facendo sognare i fan. Infatti, c’è chi mormora che la Lecciso sia tornata ad essere la “regina di Cellino”, dove vivono e sono cresciuti i figli che ha avuto con Al Bano (Jasmine e Bido). Il cantante, in queste ore, si trova a Roma per il serale di Amici.

Nuovi impegni professionali

Per lui è un periodo pieno di impegni e successi professionali: un nuovo disco, una tourneè in giro per il mondo e – come ha raccontato al settimanale Nuovo – un progetto in cantiere con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Ma Cellino, nonostante Al Bano giri il mondo, resta il suo nido. Dove ritrova tutti i suoi figli e, sempre più spesso, Loredana. Con lei c’è da tempo una ritrovata sintonia ed armonia. E il gossip s’infiamma.