Adunata degli Alpini a Milano: mezzo milione di penne nere sfilano per la città

Si svolge oggi a Milano l’annuale Festa degli Alpini. Cinquecentomila penne nere sfilano per la città. L’adunata odierna ha un valore particolare dal momento che si festeggiano anche i cento anni dell’Associazione nazionale alpini, fondata proprio a Milano. Con le tribune completamente sold out, il posto migliore per osservare la sfilata è ai bordi del percorso, dove gli spettatori si sono affollati anche grazie alla pedonalizzazione dell’Area C, nella quale, fino alle 21, possono circolare solo i veicoli dei residenti e per il trasporto di persone con disabilità.

Il messaggio di Mattarella

“Il centenario dell’associazione nazionale Alpini rappresenta una ricorrenza di cui l’intero Paese va orgoglioso”. Ha scritto ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio di saluto che è stato letto nel corso dell’incontro tra le istituzioni lombarde e milanesi e i vertici dell’Ana. “Le penne nere identificano una lunga, nobile tradizione di coraggio, sacrificio e dedizione incondizionata al servizio della nostra comunità – ha aggiunto – nel segno di una profonda e convinta affermazione della indivisibile identità nazionale e della solidarietà che affratella ovunque le genti di montagna”.