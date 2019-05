Addio a Bobby Diamond, il bambino che domava Furia il cavallo del West (video)

Addio a un’icona della tv americana in bianco e nero dell’epoca d’oro: l’attore Bobby Diamond, indimenticabile nel ruolo del piccolo orfano Joey Clark Newton in “Furia cavallo del West”, il ragazzino che riesce a domare il cavallo selvaggio nella famosa serie televisiva andata in onda per la prima volta sulla Nbc dal 15 ottobre 1955 fino al 19 marzo 1960. Diamond è morto in seguito ad un tumore al Los Robles Regional Medical Center di Thousand Oaks, in California, all’età di 75 anni. L’annuncio della scomparsa, che risale al 15 maggio, è stato dato oggi dall’amica e scrittrice Laurie Jacobson a “The Hollywood Reporter”. Nato il 23 agosto 1943 a Los Angeles, Bobby Diamond, noto anche come Robert Leroy Diamond, è stato un bambino prodigio sugli schermi grandi e piccoli negli anni 1950 e 1960.

