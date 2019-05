Abruzzo, alle comunali si conferma il trend positivo di FdI sempre più radicato sul territorio

“Un risultato in Abruzzo che conferma il trend positivo iniziato con le elezioni politiche dello scorso anno. Un successo che va oltre la media nazionale, ottenuto grazie al lavoro di tutti i dirigenti, gli iscritti e i simpatizzanti che hanno prodotto un risultato che ci rende protagonisti nella costruzione di una regione competitiva e attrattiva”, questo il primo commento del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi alla luce dei risultati delle amministrative nei Comuni dove si sono rinnovati i consigli comunali.

“Un successo sicuramente agevolato dall’ottimo lavoro che il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio sta portando avanti – ha aggiunto Sigismondi – Fratelli d’Italia sta puntando su una politica costruttiva e propositiva di chi vuole cercare di far vivere meglio cittadini e turisti in tutta la nostra regione. I contenuti programmatici dei nostri candidati, supportati da una politica regionale che vuole far uscire l’Abruzzo da un guado in cui ristagna da troppo tempo hanno trovato il consenso di migliaia di cittadini che riconoscono la voglia di lavorare e di impegnarsi concretamente – ha continuato il coordinatore di Fdi – i risultati positivi sono denotati anche dal fatto che anche in paesi come Trasacco, Rapino e in altri centri minori Fratelli d’Italia ha preso più voti che alle Europee”.

“Oltre a ringraziare tutti i candidati e i dirigenti che sono stati coinvolti in una impegnativa corsa elettorale, auguro buon lavoro al sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, a quello di Rapino, Rocco Micucci, e al nuovo primo cittadino di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, che ha saputo conquistare una delle roccaforti abruzzesi del centrosinistra, invitandoli a saper ascoltare le esigenze dei cittadini e offrendo quelle risposte che la politica di Fratelli d’Italia da sempre porta avanti per garantire il miglioramento della vita quotidiana di ciascuno. Un augurio di buon lavoro anche ai consiglieri comunali di Pescara, Montesilvano e di tutti quei centri minori dove l’impegno di ogni eletto è un bene prezioso per l’intera comunità”, ha concluso il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.