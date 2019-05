A Zingaretti scappa un “prima gli italiani!” e Floris lo sfotte: «Bello slogan…» (video)

A Di Martedì, ospite di Giovanni Floris, il segretario del Pd Nicola Zingaretti si lascia scappare un lapsus clamoroso, in stile Salvini e Meloni: «Questo è un risultato di tutti e io dico: pensiamo prima agli italiani e poi alle polemiche tra di noi…». Immediata l’ironia del conduttore: «Bello questo slogan», gli dice, facendo riferimento alle parole d’ordine usate dalla destra. Il leader del Partito Democratico prova a rimediare: «Sì, bravo! Io ho vinto il congresso con lo slogan “Prima le persone”. Noi ci siamo fatti rubare le parole da chi dice ‘prima gli italiani’, ma in un anno li ha messi col sedere per terra».