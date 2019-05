A Bruxelles si aprono le danze per la nomina della nuova Commissione Europea: le poltrone-chiave

A Bruxelles si sono ufficialmente aperte le danze per la nomina della nuova Commissione Europea, ci sono tutte le poltrone chiave da riempire. Presidente della Commissione, del Parlamento, del Consiglio Europeo, Presidente della Banca Centrale Europea, e i Commissari. Sono molti i tasselli che devono arrivare ad incastrarsi, tenendo presente che le nomine devono rispecchiare gli equilibri europei, attraverso una specie di manuale Cencelli comunitario. Serve un’adeguata e corretta rappresentazione di ogni paese, di ogni gruppo politico, di ogni nazionalità. E poi ci sono le quote di genere, e da quella parti sono cose serie.

L’isolamento dell’Italia

Sul piano formale, cioè a norma dei Trattati, è il nuovo presidente della Commissione a dover proporre al Parlamento la nomina dei Commissari, che devono per forza riceverne voto favorevole. Sul piano sostanziale però sono i Capi di Stato che si accordano per spartirsi le cariche in modo corrispondente all’importanza di ogni Stato Membro e della parte politica che rappresenta. Ieri a Bruxelles hanno avuto molta più importanza gli incontri bilaterali avuti prima del vertice ufficiale che il vertice stesso. E così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non si presenta neanche ai vertici, arriva per ultimo. Nella sua agenda non c’è nemmeno un incontro. Macron ha visto tutti, uno ad uno, paesi di Visegrad inclusi. Giuseppe Conte e Teresa May (che non vuole il Commissario per via della Brexit) sono stati gli unici due leader europei a non incontrare Junker in bilaterale. Il nostro isolamento in Europa sta diventando palese.

Le poltrone di Bruxelles

Le poltrone a Bruxelles non hanno tutte lo stesso peso, perché la divisione delle materie di competenza è determinante per stabile il valore del singolo commissario. Il Presidente del Parlamento Europeo è carica prestigiosa, visibile e ridondante, ma con pochissimi poteri effettivi. Ugualmente vale per l’Alto Rappresentante della Politica Estere dell’Unione. Pare che più ridondante sia il titolo, e meno importante sia la carica. L’Alto Rappresentante non ha nessun potere semplicemente perché la UE non ha una politica estera comune. Non ha né un soldatino né un carro armato, è un organismo sovra nazionale. I nostri prodi governanti sono bravissimi in termini di denigrazione dei partner europei e delle istituzioni comunitarie. Purtroppo si dimenticano del fatto che per ottenere buoni risultati in un conclave di 28 paesi è necessario tenere buoni rapporti con gli altri. Capire a cosa puntino, aiutarli a raggiungere i loro obiettivi per fa si che loro ti aiutino a raggiungere i tuoi.