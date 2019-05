25 aprile, FdI e Lega difendono Riccò dall’ira dell’Anpi. La Russa: «Fa quello che non fa Trenta»

Caso 25 aprile a Viterbo, il generake Paolo Riccò, che aveva abbanondinato la cerimonia per protesta contro le gravi affermazioni contro ke Forze Armate lanciate dal rappresentante dell’Anpi, è stato “scaricato” sa lsuo ministro, Elisabetta Trenta, che sostanzialmente avalla l’iniziativa di una inchiesta interna. In difesa dell’alto ufficiale si schoera senza indugi Fratelli d’Italia, «Sollecitata da Fratelli d’Italia – dice il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa – il ministro della Difesa Elisabetta Trenta replica sui social non solo confermando l’avvio della procedura di accertamento dei fatti ma anche mettendo nero su bianco che a Viterbo il comportamento del generale di brigata Paolo Riccò non è stato adeguato. Se uno più uno fa due dobbiamo aspettarci provvedimenti per il generale. Insomma, dopo il silenzio di questi giorni, nei quali il ministro Trenta ha pensato bene di tacere e non prendere le difese dei suoi uomini dalle gravissime accuse del presidente locale dell’Anpi, oggi il titolare di Palazzo Baracchini prende carta e penna per annunciare provvedimenti punitivi per il suo generale”. “Esprimo tutto il mio apprezzamento per il generale Riccó – continua La Russa -, figura integerrima di militare che anziché essere lodato e sostenuto nel suo coraggioso atto simbolico di rispetto e difesa degli uomini e donne con le stellette, viene messo alla gogna e forse addirittura punito dal suo ministro che perde una occasione per meritare il rispetto dei militari”.

Salvini: «Al generale Riccò va tutta la mia stima»

”Io sto con chi indossa una divisa, con le forze dell’ordine e in questo caso con le Forze Armate, che rischiano la vita in Italia e all’estero per il nostro Paese. Il mio abbraccio al generale Riccò e ai suoi uomini, la mia stima per la scelta di non restare indifferente di fronte a parole ed offese inaccettabili”. Altro che “comportamento inadeguato”, concude il viceoremier in polemica con il minitstro Tenta.