Walter Nudo, l’intervento al cuore è andato bene: “Ce l’ho fatta, grazie a tutti”

«Ciao ragazzi , fatto l’intervento è andato bene!». Sono le prime parole di Walter Nudo dopo l’intervento al cuore in seguito al malore che lo ha colpito mentre si trovava a Los Angeles. «Ho un sacco di emozioni che in questo momento stanno attraversando il mio cuore! Sono così grato di aver ricevuto così tanto amore dalla mia famiglia , da vecchi e nuovi amici da tutto il mondo, da persone che conoscevo appena, da persone che non ho mai incontrato… ma che non hanno esitato ad esserci con i loro pensieri e parole, a sostenermi ad accarezzare il mio cuore che in quel momento aveva bisogno di aiuto, riempiendolo a distanza, con l’amore che avevano nei loro cuori! Grazie», scrive l’attore in un post su Instgram.

Il malore di Walter Nudo a Los Angeles

La notizia del malore era apparsa su Tabloit.it e su diverse testate nazionali. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip e della prima edizione dell’Isola dei Famosi si era sentito male mentre si trovava a Los Angeles per un incontro di lavoro. Era stato immediatamente trasportato d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center a Beverly Hills per un presunto problema al cuore. Nella sua ultima storia pubblicata su Instagram, Walter Nudo aveva ripreso una spiaggia di Santa Monica dove probabilmente si trovava.In un post si leggeva: «Essere onesto e fedele alla mia missione è il mio lavoro, ispirare gli altri a farlo con la loro è la mia motivazione».