Venezia, i festeggiamenti per i 150 anni dalla Federazione Ginnastica d’Italia

Si è tenuta al Comune di Venezia in Ca’ Farsetti, la conferenza stampa che apre i festeggiamenti per i 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia, fondata proprio nella città lagunare nel 1869. Un parterre d’onore ha inaugurato una giornata storica per la Fgi, insieme al padrone di casa, il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il Presidente della Federginnastica, cav. Gherardo Tecchi. Presenti nella splendida cornice della Sala Conferenza il numero uno del Coni Giovanni Malagò, il Sottosegretario alla Presidenza dei Ministri con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, il Presidente della Federazione Internazionale

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi