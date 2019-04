Ultras della Lazio a Piazzale Loreto: «Onore a Benito Mussolini» (video)

«Onore a Benito Mussolini». Firmato “Irr”, sigla che sta per Irriducibili, uno dei gruppi più “duri e puri” della curva Nord laziale. I tifosi della Lazio – racconta la Gazzetta dello Sport – hanno srotolato un lungo striscione inneggiante al Duce a due passi da piazzale Loreto a Milano. Sì, proprio a due passi da quel luogo in cui Mussolini e Claretta Petacci vennero esposti dopo la morte dai partigiani.

I tifosi della Lazio, in trasferta a Milano per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, non possono infatti introdurre striscioni politici negli stadi. E così sono andati lontano da San Siro a srotolare lo striscione, a Corso Buenos Aires per la precisione. Hanno scandito canti, numerosi slogan, hanno fatto il saluto romano e se ne sono andati.

La reazione dell’Anpi: «Insopportabile»

Subito l’Anpi è saltato come una furia a stigmatizzare l’episodio. L’enfasi retorica si spreca: «È insopportabile che avvengano simili provocazioni alla vigilia del 25 Aprile. Chiediamo alle autorità di individuare i responsabili», ha commentato Roberto Cenati, presidente milanese dell’Associazione nazionale partigiani, aggiungendo: «È ora di dire basta. Si sciolgano le organizzazioni neofasciste e neonaziste, applicando le leggi Scelba e Mancino».

La polizia sta facendo accertamenti, anche se quando è arrivata in corso Buenos Aires il gruppo si era allontanato e nessun disordine è stao provocato. Il sindaco Sala su Facebook si accoda all’Anpi e condanna il gesto: «Anche cercando di non drammatizzare, non si può non capire che si stanno superando certi limiti. E che la denuncia di tutto ciò spetta soprattutto alla politica. A tutta la politica però. Milano è e resterà sempre una città profondamente antifascista».