«Tutta colpa del dentifricio». Bimba si lava i denti e muore per shock anafilattico

Bimba di 11 anni si lava i denti in bagno e muore, la mamma: «Tutta colpa del dentifricio». La piccola è morta dopo la reazione allergica che le ha provocato un dentifricio a base di latte. I genitori della bambina hanno scoperto che la loro figlia era allergica ai latticini da quando aveva un anno. Da allora la mamma, Monica Altamirano, ha sempre controllato le etichette per capire se alimenti o altri prodotti potessero contenere tracce di latte. Sempre, tranne una volta.La mamma della piccola Denise Saldate, intervistata dai quotidiani della città West Covina in California, ha raccontato che sua figlia si stava lavando i denti nel bagno di casa con la sorella quindicenne, quando questa è uscita dal bagno piangendo e dicendo che Denise non riusciva più a respirare.

Bimba di 11 anni muore: il racconto della mamma

La mamma ha raccontato che quando è entrata nel bagno ha visto la piccola con le labbra blu: ha subito telefonato per far giungere i soccorsi con un’ambulanza a casa e le ha praticato delle compressioni toraciche per farla respirare, ma purtroppo Denise è morta soffocata. Monica Altamirano ha poi raccontato di non aver pensato di controllare il nuovo dentifricio della figlia perché le era stato prescritto dal dentista di Denise, per rinforzarle lo smalto. La donna ha spiegato al Daily Mail di aver sempre letto gli ingredienti dei dentifrici ma di non aver mai trovato alcun riferimento al latte. Dopo la tragedia, invece, ha scoperto che conteneva una proteina derivata dal latte delle mucche.