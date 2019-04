Tumori, al Gemelli nuovo ambulatorio per l’adroterapia. Accordo con il Cnao

La Fondazione del policlinico Agostino Gemelli e il Cnao di Pavia hanno firmato un accordo di collaborazione sull’adroterapia, una terapia oncologica avanzata particolarmente indicata per i tumori non operabili e resistenti alla radioterapia tradizionale ai raggi x:. L’accordo è immediatamente operativo e già a giugno, presso il Gemelli aprirà un nuovo ambulatorio, denominato “Cnao-Gemelli Art” (Advanced radiation therapy), dedicato ai pazienti colpiti da queste forme di tumore particolarmente aggressive.

Il nuovo ambulatorio del Gemelli aprirà a giugno

«I pazienti del centro-sud Italia – si legge in una nota – potranno quindi essere valutati e seguiti da un’equipe di medici esperti in radioterapia avanzata e adroterapia e beneficiare di questa innovativa terapia al Centro nazionale di adroterapia di Pavia. L’adroterapia è una forma avanzata di radioterapia che al posto dei raggi x utilizza fasci di protoni e ioni carbonio in grado di colpire il tumore con grande efficacia, con maggiore risparmio dei tessuti sani circostanti e – conclude il comunicato – una riduzione notevole degli effetti collaterali».

L’adroterapia si usa nei casi di tumore non operabile

L’adroterapia – spiegano gli esperti – è indicata in alcune forme specifiche di tumore e per quelli non operabili e radioresistenti. Grazie a questo accordo, il Cnao di Pavia (unico centro italiano e uno dei sei al mondo in grado di erogare tale trattamento) collaborerà con il policlinico Gemelli anche per la formazione dei medici e dei fisici che lavoreranno all’interno dell’ambulatorio sull’adroterapia. L’equipe medica valuterà i pazienti oncologici per capire quando è necessaria e indicata l’adroterapia. Nei casi selezionati, verrà erogata dal Cnao di Pavia. I medici del Cnao e del Gemelli potranno seguire insieme il percorso dei pazienti e condividere le informazioni cliniche.