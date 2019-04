Trump ai migranti: «Il nostro Paese è al completo, tornate indietro»

«Il nostro Paese è al completo, quindi tornate indietro». Così si è rivolto direttamente ai migranti Donald Trump durante la sua visita a Calexico. La cittadina della California si affaccia proprio sul confine con il Messico che il presidente da giorni vuole chiudere. «Non vi possiamo prendere più, la nostra area è piena».

Trump: i migranti non sono in fuga da persecuzioni

Trump è poi tornato a respingere l’idea che i migranti che arrivano dai Paesi dell’America Centrale siano in fuga da violenze e persecuzioni. In maggioranza – ha affermato – sono membri di gang. Sono stati istruiti a presentarsi come rifugiati dai loro avvocati. «È una truffa, un falso, ed io conosco bene i falsi, ne ho appena affrontato uno», ha detto, riferendosi all’inchiesta sul Russiagate. Le parole di Trump sul fatto che l’America sia al completo sono state definite «ridicole» dai democratici, che hanno ripetuto il solito ritornello: «Abbiamo le aziende agricole di tutto il Paese che hanno disperato bisogno di lavoratori, come le aziende edili della California e di altri – ha detto Pramila Jayapal, deputata dello stato di Washington – e l’immigrazione è sempre stata non solo una questione di regole ma di quello che siamo come Paese». Parole che non hanno condizionato Donald Trump, per niente preoccupato nemmeno da un eventuale duello con l’ex vice presidente Joe Biden, nelle presidenziali del 2020. Biden, ha detto Trump parlando con i giornalisti, è solo «una minaccia per se stesso». Il riferimento è alle recenti accuse contro Biden da parte di due donne che hanno denunciato comportamenti inappropriati da parte dell’ex vice presidente.