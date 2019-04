Tragedia a Roma. Bambino di 11 anni si sente male nel traffico, si accascia e muore

Una tragedia. Minuti agghiaccianti. La morte di un bambino di 11 anni davanti a tutti. È accaduto a Roma, sulla via Cristoforo Colombo, alle 8.30 del mattino. Una coda infinita di automobili, il bambino era a bordo della macchina dei genitori. Si è sentito male ed è deceduto. Quando ha avvertito il malessere, è uscito dal veicolo accompagnato dai genitori e si è accasciato sulla banchina laterale. Era a un passo dall’ingresso dei Parchi della Colombo. Immediatamente si sono precipitate le persone che erano in coda, molti urlavano chiedendo un medico. Altri hanno avvertito i soccorsi. Quando è arrivata l’ambulanza il medico dell’Ares 118 ha praticato a lungo il massaggio cardiaco e attivato il defibrillatore. Ma dopo oltre mezz’ora di tentativi i soccorritori si sono dovuti arrendere. Il corpo del piccolo è stato avvolto in una coperta termica, è rimasto sul ciglio della strada in attesa dell’autorizzazione del magistrato di turno per la sua rimozione. Quel tratto di complanare è stata chiusa alla circolazione.