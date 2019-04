La protesta della gente di Torre Maura ha scatenato il peggiore snobismo anti-italiano dei soliti radical -chic di sinistra, che dai loro eleganti appartamenti ai Parioli o in Prati gabellano aspramente il “popolaccio” che osa farsi beffe dei dogmi del politically correct. Giorgia Meloni non ci sta e fa sentire forte la sua indignazione dalla sua paguna Fb. A fare arrabbiare la leader di FdI è un post di Mario Lavia, rinomato intellettuale di sinistra: Non si sa se ridere o piangere di fronte a quanto costui scrive su Fb: «Certo quanto sono brutti questi cittadini di Torre Maura.Sembianze orrende proprio. Se non è razzismo questo… Ma ecco il commento della Meloni: «Sapete chi è questo signore che ritira fuori le tesi lombrosiane e insulta per l’aspetto fisico i cittadini di Torre Maura? Il Vicedirettore di “Democratica”, testata del Partito Democratico. Questo è il disprezzo dei radical chic verso il popolo italiano».

«Portate i rom nei giardini delle case chic»

l web impazzisce per queste parole della leader di FdI. Tutti accusano gli snob di sinistra di razzismo. In poco tempo arrivano migliaia di commenti. Ne scegliamo uno a caso:«Ma sti poveri rom, perché costringerli a stare dove non li amano? Portateli dove li amano e li rispettano, ai parioli o a prati, magari nel giardino della villa di qualche cantante». E Tanto basta