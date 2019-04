Torino, spia 14enne nel bagno della stazione: denunciato per atti osceni

Dovrà rispondere di atti osceni e molestie il giovane 25 enne, che dai primi accertamenti risulterebbe avere precedenti per violenza sessuale, denunciato dagli agenti di polizia ferroviaria a seguito della segnalazione di una ragazzina poco più che 14enne destinataria di atti indecenti da parte dell’uomo. La giovane recatasi, poco dopo le 9 nei bagni della stazione di Porta Susa, di fronte a uno degli ingressi dello scalo e chiusa la porta, si è accorta della presenza di un uomo che infilata la testa nello spazio compreso tra la porta e il pavimento, tentava di spiarla. Spaventata, la 14 enne è uscita dai bagni e si è subito recata negli uffici della Polfer di per denunciare l’accaduto e descrivere il molestatore. Immediate sono scattate le ricerche degli agenti che poco dopo hanno rintracciato l’uomo.