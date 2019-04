Terremoto nelle Filippine, la cascata dal grattacielo provocata dallo svuotamento delle piscine (video)

Un violento terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso le Filippine, causando morti e devastazione in tutto il Paese. In queste immagini è stato immortalato il momento in cui il sisma ha fatto oscillare uno dei grattacieli più alti della capitale, facendo svuotare la piscina che si trova in terrazza. Le immagini sono state riprese da un passante con un telefonino e poi postate su Twitter. Il terremoto è stato tra i più pesanti che si ricordino negli ultimi anni nella zona delle Filippine. Il video.