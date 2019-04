Suv travolto dal treno in corsa: le drammatiche sequenze dello schianto ritwittate sui social (Video)

Le immagini lasciano a dir poco sconcertati: l’impatto di un Suv travolto dal treno a un passaggio a livello a Orlando (Florida) è devastante. Accade tutto nel giro di pochi, terribili istanti, in cui non si capisce per quale ragione l’automobile, che ha superato le sbarre che impediscono il superamento del crocevia, senza andare oltre e passare, dopo aver sostato in pole position per qualche secondo, decide di proseguire e di avanzare. Solo che, in quel preciso istante, passa il treno e travolge il Suv in pieno. Inesorabilmente…

Suv travolto dal treno: drammatico incidente in Florida

Un drammatico incidente, insomma, quello accaduto a Orlando in Florida. Nel filmato in cui si vede il Suv travolto dal treno, diffuso su twitter dalla polizia Usa, sembra quasi che il girato sia stato ripreso e registrato in una sorta di rallenty che sottolinea il prima, quasi si sofferma sul durante e poi ferma l’immagine sull’istante dopo il micidiale impatto, fotogramma per fotogramma. E allora, si vede chiaramente che un guidatore al volante di un Suv si ferma sulle prime in mezzo a un passaggio a livello; poi, rendendosi conto che non è stata una buona idea, decide di ripartire probabilmente senza accorgersi dell’arrivo del convoglio o, magari, pensando di riuscire il superare il tratto dei binari per tempo. Tuttavia, proprio in quel momento sopraggiunge a grande velocità un treno passeggeri che travolge completamente l’automobile. L’autista del Suv travolto dal treno è stato portato in ospedale in gravi condizioni.