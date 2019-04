Sul treno senza biglietto: nigeriano manda all’ospedale tre agenti

Un cittadino nigeriano, 23 anni, senza documenti e senza biglietto ha dato il via a una furibonda aggrssione contro il capotreno e gli agenti della Polfer intervenuti.

È accaduto lunedì sul treno locale Roma-Frosinone. Il capotreno ha chiesto inutilmente il biglietto al passeggero, che ha reagito colpendo ripetutamente il dipendente di Trenitalia. All’arrivo in stazione il nigeriano è stato fermato da tre agenti della Polfer, intervenuti su richiesta del personale di bordo. Il 23enne si è scatenato anche contro di loro.

Nell’occasione il nigeriano, 23enne, sprovvisto di documenti e di titolo di viaggio, ha tentato inutilmente la fuga. Subito raggiunto ha iniziato a dare in escandescenza aggredendo gli agenti che tentavano di identificarlo. Trasferito in Questura, è stato arrestato per minacce e resistenza. Tre poliziotti sono ricorsi alle cure mediche del locale Pronto soccorso.