Sudan, la protesta finisce nel sangue: i militari circondano il palazzo presidenziale, Al Bashir si dimette: è golpe

I cingolati si muovono in direzione del quartier generale dell’esercito: a far da apripista i mesi di proteste contro il governo che hanno movimentato l’ultimo periodo di rivendicazioni di piazza in Sudan: gli occhi del mondo sono puntati sulla gente in strada che, nelle ultime ore, ha iniziato a cantare: «Bashir è caduto, ce l’abbiamo fatta»… E infatti, dopo 30 anni al potere, il presidente Omar Al Bashir si è dimesso. Nella capitale Khartum, al quinto giorno di un sit in di protesta di migliaia di persone che invocavano la rinuncia del capo di Stato, ora la gente festeggia la sua uscita di scena…

Golpe in Sudan: dopo 30 anni al potere, Al Bashir si è dimesso

Dunque, occhi puntati sul Sudan: dopo mesi di proteste anti-governative contro il presidente Omar al-Bashir, l’esercito sudanese prepara un “importante” annuncio: diversi mezzi militari sono nel complesso che ospita il quartier generale dell’esercito e la residenza ufficiale del presidente. L’annuncio atteso ha alimentato voci di un possibile golpe. Intanto a Khartoum è in corso un summit tra vertici dell’esercito e delle agenzie di sicurezza per decidere chi sarà a capo di un nuovo organismo di transizione, l’Alto Consiglio delle Forze Armate. La scelta potrebbe cadere sul Capo di Stato maggiore dell’esercito, generale Kamal Abdel-Marouf. A riferirlo su Twitter è una giornalista sudanese che cita una fonte a conoscenza dei fatti e ritenuta dunque attendibile. Come se non bastasse, sempre una reporter sudanese, stavolta citata dalla Bbc, parlando di «arresti in massa» nell’esecutivo, e quindi in linea con un vero e proprio colpo di Stato in atto, riferisce dell’arresto di alti esponenti del governo sudanese, mentre l’aeroporto sarebbe stato chiuso. Vediamo allora, riassunta per punti, la situazione al momento in corso in Sudan.

Golpe in Sudan: ecco cosa sta succedendo dopo giorni di protesta