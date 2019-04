E’ stato un grande successo di affluenza e di partecipazione il debutto pubblico dell’Accademia Politica Sovranista “Gabriele D’Annunzio” di Fratelli d’Italia avvenuta presso l’Hotel Cavalieri di Milano.

Bella partecipazione

Più di 200 persone hanno presenziato alla conferenza avente come oggetto: “Sovranità nazionale quali prospettive per l’Italia?” i cui temi sono stati trattati con competenza e professionalità dai relatori presenti introdotti dalla Dott.ssa Maria Angela Buttiglieri, tra i quali vi erano Francesco Storace direttore de “Il Secolo d’Italia”, il Dott. Fabio Flenda presidente di Libertà Nazionale ed esperto di geostrategia, l’Avv. Giuseppe Palma costituzionalista, giornalista ed autore di numerosi saggi in materia di Sovranità nazionale, la Dott.ssa Francesca Totolo importante firma del periodico sovranista “Il Primato Nazionale” e l’economista Dott. Aldo Flenda, moderati dall’Avv. Domenico Frasca.

Destra sovranista

E’ intervenuta a battezzare l’evento una nutrita rappresentanza di parlamentari di Fratelli d’Italia tra cui i Senatori Ignazio La Russa e Mario Mantovani, gli Onorevoli Carlo Fidanza, Paola Frassinetti e Marco Osnato, gli eurodeputati Stefano Maullu e Fabrizio Bertot, assieme ad una rappresentanza di amministratori pubblici tra cui l’Avv. Riccardo Truppo, il Dott. Enrico Turato, la Vice Sindaco di Cologno Monzese Gianfranca Tesauro e Francesco Rocca in rappresentanza di Gioventù Nazionale.

Il grande interessa per l’iniziativa culturale lodata da tutti i partecipanti sarà di stimolo per l’organizzazione a proseguire sulla strada della formazione politica per la Destra sovranista grazie anche allo sforzo di tutti gli organizzatori tra i quali figura anche Maria Pala Mussolini dell’associazione RDD (Rinnovamento di Destra).