Stretto di Messina, il video del traghetto in balia delle onde fa il giro del web

Maltempo, forte vento in Sicilia e il traghetto è in balia dalle onde dello stretto di Messina. Le raffiche di scirocco hanno superato anche i 100 chilometri orari. Il video è stato girato il lunedì di Pasqua. Il maltempo non continua a non dare tregua. Siamo ormai in vista del 25 aprile e l’Italia si troverà ancora in bilico tra il

bel tempo e il rischio di piogge. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che per la giornata di giovedì 25 aprile una vasta area di bassa pressione accompagnata da correnti instabili in discesa dal Nord Atlantico si avvicinerà pericolosamente alla nostra Penisola. Le condizioni meteo sono previste quindi in rapido peggioramento già dalla mattinata su Alpi e Prealpi. Col passare delle ore le piogge si estenderanno anche alle vicine pianure del Nord Ovest con precipitazioni quindi anche a Milano e Torino. Unica eccezione la Liguria dove il cielo rimarrà in prevalenza sereno con solo poche nubi di passaggio specie sui settori di Levante.