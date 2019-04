Sondaggio “Porta a Porta”: in calo le forze di governo, balzo di FdI che supera il 5%

Porta a Porta pubblica un significativo sondaggio elettorale. E viene confermato il vantaggio netto delle forze politiche di centrodestra, con un netto aumento di Fratelli d’Italia. I due sondaggisti Alessandra Ghisleri per Euromedia e Nicola Piepoli per l’Istituto Piepoli hanno testato il polso politico degli italiani. Nelle forze di governo per Euromedia la Lega raggiunge il 31,4% con un calo dall’ultimo sondaggio del 20 marzo di 1,7 punti. Per Piepoli la Lega otterrebbe il 30,5% con un calo dal 20 marzo dello 0,5. Il Movimento 5 Stelle per Euromedia scende al 19,4%; Piepoli stima i 5 Stelle al 22,5%, perdendo uno 0,4 dall’ultima rilevazione per Euromedia e dello 0,4% per Piepoli. Il Pd è stimato da Euromedia al 20,1% con un calo dello 0,4% dalla rilevazione del 20 marzo ma, secondo l’Istituto di Ghisleri supera i M5S rilevati al 19,4. Per Piepoli la stima è stabile al 20%. Fratelli d’Italia sale al 5,4% (Euromedia) e al 5% (Piepoli). La coalizione di centrodestra si attesta al 47,9% per Euromedia ed al 47% per Piepoli. + Europa per Ghisleri ottiene il 3,8% mentre per Piepoli si ferma al 3%. La coalizione di centrosinistra raggiunge il 25% per Euromedia, mentre si ferma un punto sotto al 24 per Piepoli. Articolo 1 – MDP sarebbe all’1,5% sia per Euromedia che per Piepoli, mentre Sinistra Italiana per Euromedia è rilevata al 2,4% e all’ 1,5% per Piepoli.