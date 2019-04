“Siete sordi e ciechi di fronte al caos migranti”. Addio al veleno di Jean Marie Le Pen alla Ue

“Deputati, siete rimasti ciechi, sordi e muti, i posteri vi malediranno”, è stato il testamento politico di Jean Marie Le Pen all’Europa che il vecchio leader politico della destra francese, a 90 anni, considera indifferente ai problemi legati all’invasione e al caos dell’immigrazione incontrollata. L’addio dell’anziano leader, padre di Marine Le Pen, al Parlamento europeo, è un vero e proprio testamento politico incentrato sul “gigantesco fenomeno migratorio” e sulla “impotenza” dell`Europa. “Un gigantesco fenomeno migratorio minaccia di travolgere il continente boreale di cui l`Europa fa parte, che è in deficit demografico”, ha proseguito Le Pen, che ha presieduto per quasi 40 anni il Fronte Nazionale (ora Rassemblement National), da cui poi è stato espulso nel 2015 per le sue dichiarazioni sull’Olocausto. “Di fronte a queste angoscianti prospettive, l’Europa si sta dimostrando impotente. Peggio ancora, paralizza le reazioni nazionali che dovrebbero mobilitare i popoli che lo costituiscono”, ha aggiunto l’eurodeputato, intenzionato a lasciare la militanza politica per raggiunti limiti di età ma anche per le incomprensioni politiche che ormai lo dividono da sua figlia Marine.