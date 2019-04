Shopping solidale: a Civitavecchia il temporary store della Croce Rossa

Viene inaugurato venerdì 12 aprile, al Centro Commerciale la Scaglia di Civitavecchia, il primo temporary store solidale della Croce Rossa Italiana nel Lazio. Si tratta di una vera e propria raccolta fondi in favore della C.R.I. attraverso la vendita di articoli per la casa all’interno di uno store allestito per l’occasione. Venerdì 12 aprile alle ore 12 avrà luogo l’apertura ufficiale alla presenza delle Istituzioni locali, della CRI e della stampa. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, nasce con lo scopo di promuovere i valori umanitari e aumentare il coinvolgimento della popolazione rispetto ai bisogni della propria comunità; un’occasione per conoscere anche le attività e la mission della C.R.I. “I negozi solidali sono il luogo del dono – dice il Presidente della Croce Rossa-Comitato di Civitavecchia Roberto Petteruti, – ed hanno l’obiettivo di aiutare le persone più bisognose. Sono contento che la Croce Rossa di Civitavecchia promuova questo tipo di attività e soprattutto con una realtà come il Centro Commerciale La Scaglia, in quanto entrambi condividono un progetto comune “per le persone tra le persone”.

