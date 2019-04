Sclerosi multipla, scoperti nuovi meccanismi della malattia. Lo studio dell’Iss

Lo studio sulla sclerosi multipla è stato pubblicato sulla rivista Journal of Autoimmunity. A farlo, i ricercatori dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in collaborazione con l’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e con l’Ospedale Sant’Andrea di Roma con il sostegno della Fondazione italiana sclerosi multipla (Fism). Il risultato è l’ennesimo passo avanti, importante. Che apre un’altra porta, dando certezze e speranze. Un’alterazione nell’espressione dell’interferone, ovvero di quel gruppo di proteine che le cellule del sistema immunitario producono in presenza di virus, può essere alla base dello sviluppo di diverse malattie autoimmuni. I ricercatori hanno scoperto nei linfociti B e nei monociti delle persone con sclerosi multipla (Sm), alterazioni in diversi geni regolati dall’interferone.

Sclerosi multipla, i risultati dell’indagine