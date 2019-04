Sandra Milo non ha dubbi. Vuole regolarizzare il debito maturato con il Fisco e tornare a sorridere alla vita come ha sempre fatto. “Mi diano la possibilità di pagare”. Tuona così a Storie italiane, condotto da Eleonora Daniele su Rai1, la grande attrice. Le sue parole hanno tutto il sapore dell’appello dopo i problemi legati agli 800 mila euro da versare all’Agenzia delle Entrate.

“800mila euro da pagare”

La grande diva vuole pagare e, senza giri di parole, dice: “Come posso farlo se non mi sbloccano tutto? Il 100% di quello che guadagno è sotto sequestro […] che mi diano, quindi, la possibilità di pagare, di rateizzare gli 800 mila euro […] ritengo, comunque, che 800 mila euro sia una cifra esagerata rispetto a quanto ho guadagnato lavorando”.

Voleva uccidersi…

Nonostante gli 86 anni, portati divinamente, Sandra continua a lavorare dividendosi sia cinema, sia a teatro. Viaggia ovunque e ritira premia. Chiunque la ferma per un selfie o un autografo: resta una delle donne più amate del cinema. Ma le sue frasi choc di qualche tempo fa, quando aveva annunciato, di aver pensato a farla finita per quel grande debito col Fisco, hanno lasciato tutti senza parole per settimane. Adesso il mondo della tv si è stretto a lei. La Milo, in tv, è apparsa determinata e più rilassata accennando anche un sorriso. Questo ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. “Ormai i vecchi lavorano più dei giovani. I giovani non hanno lavoro e sono costretti ad appoggiarsi ai genitori o ai nonni. Questa è una cosa tristissima…”, ha concluso in tv la grande attrice, Musa ispiratrice di Fellini.