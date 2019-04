Salvini: «Siri non si tocca», Di Maio vuole la ghigliottina in nome della rivoluzione a 5 stelle

Botte (tante) e risposte (ancora poche) sul caso Siri: il sottosegretario leghista indagato per corruzione, risponde all’invito ad assumere una posizione più defilata finché il caso non sarà risolto, le ombre giudiziarie diradate, i dubbi fugati, con una dichiarazione affidata al suo legale e argomentata all’Ansa, in cui obietta: «Siamo pronti a chiarire, qualora fosse ritenuto necessario o anche solo opportuno, nelle rispettive sedi istituzionalmente competenti». Non solo: in base a quanto riferito nelle scorse ore dal Corriere della sera e ripreso, tra gli altri, dal sito de Il Giornale, «il sottosegretario sarebbe pronto a rilasciare “dichiarazioni spontanee” ai pm per “negare” di essere mai stato a disposizione di Paolo Arata o di aver incassato la presunta mazzetta da 30.000 euro per i provvedimenti sul mini eolico. “L’istanza del sottosegretario Armando Siri è stata depositata ai pubblici ministeri di Roma e già nelle prossime ore il senatore leghista potrebbe presentarsi al palazzo di giustizia”, scrive il quotidiano di via Solferino» e riprende il giornale diretto da Sallusti. Dunque?

Siri, cresce la tensione tra Salvini e Di Maio: Conte tirato per la giacca?

Palla a zero e palla al centro, con Di Maio che, mentre gli aggiornamenti sul caso fioccavano sulel agenzia di stampa aveva appena dichiarato ai microfoni de La 7 di non poter accettare che Siri resti al governo, aggiungendo peraltro a stretto giro di augurarsi «che l’incontro di Conte con Siri avvenga il prima possibile», dopo di che «Conte prenderà le sue decisioni: nessuno vuole tirarlo per la giacca. Per quanto mi riguarda – avrebbe concluso il vicepremier – io chiedo a tutto il governo, anche al premier Conte, di invitare Siri a dimettersi». Tempestiva a quel punto, neanche a dirlo, la contro-replica di Salvini che, su posizioni garantiste dal primo istante e fieramente contrario alla condanna mediatica, a sua detta, frettolosamente pronunciata, dichiara a più riprese: «Noi siamo assolutamente tranquilli, abbiamo piena fiducia nell’efficienza e nella rapidità della magistratura italiana. Detto questo, in uno Stato di diritto si è colpevole se si è condannati non se si finisce sui giornali». Una posizione ribadita più volte negli ultimi giorni, e confermata dalla risposta alla domanda relativa al fatto che Siri resti al suo posto, a cui il titolare del Viminale risponde: «Per quel che mi riguarda assolutamente sì». Dunque?