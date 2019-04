Confermata la condanna a 4 anni e 7 mesi per Emilio Fede e quella a 2 anni e 10 mesi per Nicole Minetti. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati al processo Ruby bis.

«Attendibili le dichiarazioni di Fadil»

Le dichiarazioni di Imane Fadil, la modella marocchina testimone chiave nel processo, morta i primi di marzo per cause ancora da stabilire, sono da considerarsi attendibili e ampiamente riscontrate. Lo ha sostenuto il sostituto pg della Cassazione, Giuseppina Casella, in un passaggio della requisitoria, con la quale ha chiesto di confermare le condanne per Fede e la Minetti.