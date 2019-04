Roma, rivolta a Torre Maura per l’arrivo dei rom. La Raggi costretta alla resa (video)

Fiamme, urla e barricate. Una protesta durissima nel quartiere Torre Maura, alla periferia est di Roma contro l’arrivo dei rom in una struttura di accoglienza di via dei Codirossoni. Decine e decine di abitanti sono scesi in piazza, il numero è aumentato con il passare delle ore. La tensione è salita alle stelle, tra slogan, rabbia e persino tre cassonetti dei rifiuti incendiati. «Non ne possiamo più, già viviamo in situazioni di emergenza, si aggiungono problemi a problemi», hanno urlato i manifestanti. «La periferia è completamente abbandonata, ci usano solo quando fa comodo al Campidoglio».

Rabbia a Torre Maura, dietrofront del Campidoglio

Quello che sta accadendo nel quartiere Torre Maura «ha dell’incredibile. Come al solito la sindaca Raggi scarica sulle periferie i mali di questa città», ha dichiarato il consigliere della Lega, Daniele Giannini. E’ stato chiesto l’immediato intervento del prefetto affinché le 70 persone di etnia rom fossero destinate altrove e non nel VI municipio che già conta numerosi accampamenti abusivi e il più grande campo attrezzato del centro Italia, Salone, «dove la delinquenza è all’ordine del giorno e dove solo appena pochi giorni fa è stato sviluppato un incendio tossico». Il gruppo dei rom era arrivato scortato dalla polizia in tenuta anti sommossa, che aveva cercato di placare gli animi dei residenti. Ma la protesta è cresciuta di minuto in minuto. Poi nella notte la svolta, con la resa incondizionata della sindaca Raggi. Il Campidoglio, nella notte, ha fatto marcia indietro annunciando il ricollocamento dei rom in altri centri d’accoglienza.

Il video di RomaToday (tratto da Facebook)