È stato ritrovato senza vita il ventenne scomparso ieri nel Bolognese, a Idice di San Lazzaro. Il giovane non aveva fatto rientro a casa ieri pomeriggio e i genitori l’avevano cercato fino a tarda notte, per poi denunciarne la scomparsa ai carabinieri. Le ricerche del ragazzo, coordinate dalla Prefettura di Bologna, alle quali hanno partecipato anche vigili del fuoco e carabinieri, si sono protratte per tutta la mattina e stamani era stata ritrovata la sua bicicletta vicino a un corso d’acqua. Le indagini sono ora in corso per capire se si sia trattato di un gesto volontario.