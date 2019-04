Reddito di cittadinanza, più card agli stranieri che agli italiani. Meloni: paghiamo noi per rom e immigrati

Reddito di cittadinanza: è tempo di bilanci. I dati Inps confermano quanto Fratelli d’Italia aveva sempre denunciato e cioè che il sussidio voluto dal M5S premierà gli stranieri invece degli italiani indigenti. Questi i dati Inps riportati dal Mattino: “Le richieste presentate da cittadini extra Ue residenti in Italia da dieci anni sono 86 mila, più di quelle giunte dall’intera Lombardia e il doppio di quelle arrivate da Sardegna (43.996) ed Emilia Romagna (39.708)”. Solo gli stranieri di nazionalità marocchina hanno inviato 21.198 domande, il doppio delle domande arrivate dal Friuli Venezia Giulia, un numero pari a quelle provenienti dall’Abruzzo. Gli stranieri di nazionalità albanese hanno presentato 9.752 domande, tremila in più di quelle arrivate da tutto il Molise. 23mila le domande arrivate da residenti di nazionalità rumena. “Risultato? – scrive Il Mattino – A fronte di un tasso di rifiuto che stando a quanto reso noto dall’istituto di previdenza sociale si aggira attorno al 25 per cento, a maggio gli stranieri che incasseranno il sussidio dei grillini saranno circa 85 mila, di cui 65 mila extracomunitari”.

Un dato che non è sfuggito a Giorgia Meloni che sulla sua pagina Fb commenta: “L’Inps rivela che in alcune regioni (come nel Lazio) le card per il reddito di cittadinanza rilasciate agli stranieri, superano quelle concesse ai cittadini italiani. Per voi è giusto che gli italiani, molti dei quali a stento arrivano a fine mese con i loro stipendi, debbano pagare per dare la paghetta a Rom e immigrati?”.