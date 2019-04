Rampini demolisce il Pd in un sol colpo: le facce di Lerner e Gramellini non hanno prezzo…(video)

«Federico Rampini (giornalista di sinistra) manda in cortocircuito in pochi secondi la sinistra italiana, ormai lontana dagli ultimi e asservita alla Francia e a Bruxelles. La faccia di Lerner in studio è tutta un programma. Da non perdere!». Giorgia Meloni ha postato il video dell’intervento di Federico Rampini, giornalista di Repubblica e politicamente schierato a sinistra, che ospite di Massimo Gramellini a ‘Le parole della settimana’ su Rai 3 ha attaccato con onestà intellettuale il Pd in diretta sotto lo sguardo tra l’attonito e lo sconcertato del conduttore e del buonista Gad Lerner.

Rampini: «Il Pd appalude le porcate di Macron»

Rampini ha bocciato completamente la politica pro-immigrati della sua parte politica con parole durissime: «Pur di fare opposizione al governo la sinistra è diventata il partito dello straniero. Applaudono il presidente francese Emmanuel Macron prendendo per buono il suo europeismo quando sulla Libia sta facendo delle porcherie difendendo solo i suoi interessi e applaudono Juncker e le politiche economiche europee fondate sull’austerità». volti cerei in studio. Non bastasse, quando il discorso si è concentrato sui rom e la rivolta delle periferie romane, Rampini ha calato anche il carico da undici: «Questi scontri sociali non avvengono mai nei quartieri benestanti dove il PD prende voti, c’è un motivo».