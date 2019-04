“Quota 100 è è un provvedimento elettorale e di breve periodo”. Elsa Fornero, non si limita più a rosicare, ora simette anche a gufare. prevedendo vita breve alla misura previdenziale varata dal governo. L’ex ministro del lavoro spara a zero contro 1uita 100 in video collegamento al convegno dell’ordine dei commercialisti. Non solo. Il doppio requisito di 62 anni di età e 38 di contributi, “rischiamo di lasciar fuori coloro che ne avrebbero più bisogno”, dagli operai edili alle donne, dice ancora. “E’ un intervento miope che non distingue anche se restiamo comunque il paese che sceglie di più a favore degli anziani”, conclude.