Prodi fa l’anti-sovranista e attacca Salvini: «Un razzista». E Matteo gli risponde così… (video)

Usa l’arma dell’ironia, Matteo Salvini, nel commentare l’ultima intervista di Romano Prodi in tv, della settimana scorsa, a Piazza Pulita. Sul proprio profilo Facebook il leader della Lega scriva: «Ancora su “Salvini razzista”. Dev’essere un’ossessione… Sorrido e vado avanti!».

Nel corso della puntata, Formigli aveva riesumato il Professore per interrogarlo sui sovranisti e sul governo giallo-verde: «Risultati e consenso sono due cose diverse. A settembre-ottobre ci sarà la resa dei conti per questo governo. Onestamente fino ad ora i risultati del governo giallo verde sono stati molto negativi». Critiche anche a Salvini, sul presunto razzismo, elogi a Nicola Zingaretti: «Il Pd sta cambiando, la direzione è molto diversa, non è più il partito dei ricchi”. Su Salvini: “Parla come vogliono i suoi elettori. Se vuoi essere veramente sovranista devi essere Europeo. Cosa fai da solo? Dove vai? L’Europa la dobbiamo volere non tanto per noi ma per i nostri figli».