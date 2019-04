Paura per Walter Nudo, l’attore ha avuto un malore: ricoverato d’urgenza a Los Angeles

Paura per Walter Nudo. Come si legge su Tabloit.it, ma anche su diverse testate nazionali, e ripreso dal sito dell’Adnkronos, l’ex vincitore del Grande Fratello Vip e della prima edizione dell’Isola dei Famosi si sarebbe sentito male mentre si trovava a Los Angeles per un incontro di lavoro.

Paura per Walter Nudo, ha avuto un malore: ricoverato a Los Angeles

Nonostante da oltreoceano arrivino scarsi dettagli sulla notizia che il web sta rilanciando da ore, sembra che l’attore sia stato immediatamente trasportato d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center a Beverly Hills per un presunto problema al cuore. Nella sua ultima storia pubblicata su Instagram, Nudo ha ripreso una spiaggia di Santa Monica dove probabilmente si trovava, e nel suo ultimo post, di un giorno fa, si legge: «Essere onesto e fedele alla mia missione è il mio lavoro, ispirare gli altri a farlo con la loro è la mia motivazione». Un professionista e un uomo, a dispetto dell’immagine muscolare che ha contribuito a renderlo celebre, garbato e discreto.