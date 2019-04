Pasqua e Pasquetta con allerta meteo al Sud. Scirocco e sabbia sull’Europa

Pasqua e Pasquetta con cattivo tempo al Sud e possibili tempesta di sabbia. Allerta meteo con avvisi di burrasca per Sicilia, Sardegna e Calabria: gite fuoriporta e grigliate all’aperto a rischio perciò in queste tre regioni. Ma la preoccupazione maggiore è data dal possibile arrivo grandi quantità di sabbia sull’Europa occidentale e il Mediterraneo occidentale proprio nel weekend di Pasqua. Italia, Francia, parti della Spagna, Corsica, Malta, il Mediterraneo occidentale e persino parti del Benelux avranno infatti secondo le rilevazioni delle stazioni meteo i cieli pieni di sabbia proveniente dal Sahara. Inoltre, su parti di Algeria, Tunisia e Libia sono previste tempeste di sabbia. Il modello che porta a tale situazione è un’ampia bassa pressione che si spinge dal nord del Marocco alla Penisola Iberica e al Mediterraneo occidentale. Persisterà in queste zone fino a martedì 23 aprile, quando una profonda depressione proveniente dall’Atlantico la spingerà più ad est nel Mediterraneo settentrionale. La goccia fredda produrrà un esteso evento di piogge torrenziali su parti del Mediterraneo occidentale. Inoltre, i persistenti venti meridionali trasporteranno grandissime quantità di sabbia del Sahara dall’Algeria al Mediterraneo occidentale e centrale, che si spingeranno in Italia, Spagna, Francia, Malta, Svizzera, Beneleux e Germania dalla serata di domani, 21 aprile, e fino al Regno Unito e al sud della Norvegia entro martedì 23. Si tratta di un evento davvero molto raro.