Va bene il gusto della provocazio0ne, Va bene che oggi, più la spari grossa, più like ricevi. Ma c’è un limite a tutto. Anche l’indecenza dovrebbe, da un certo punto in poi, vergognarsi di se stessa. Ma è iinutile fare questo discorso a un tipo come Fedez: lui, del non senso, è un vero apostolo.

Un video indecente

Quello che Fedez ha detto sull’omosessualità, prendendo spunto dalle opinioni espresse durante il Congresso delle famiglie a Verona, è semplicemente da voltastomaco: contro natura sarebbe chi crede nei miracoli raccontati dai Vangeli. “Ho visto – dice Fedez in un video su Instagram. un servizio sul congresso delle famiglie di Verona, dove le persone intervistate si esprimono sul tema omosessualità , asserendo tutte alla stessa maniera che l’omosessualità è sbagliata perché contro natura. Io rimango sempre piacevolmente stupito nel vedere dei cattolici estremisti fare questo tipo di equazione. Perché non è¨ forse contro natura vedere e credere in un uomo che cammina sull’acqua, che moltiplica il pane e i pesci, che risuscita la gente morta e poi resuscita pure lui stesso? Quindi mi chiedo, dai tempi dell’Opus Dei ad oggi, non riuscite a trovare delle argomentazioni pià valide alle str… che dite?”.

Perché Fedez non prova a offendere anche i musulmani?

Fedez fa il gradasso perché sa che nessun giudice lo processerà mai per vilipendio alla relegione. E, quanto all’odio etnico religioso sanzionato dalla Legge Mancino, ricordiamo che vale per le offese a tutti meno che per quelle rivolte ai cristiani. Ma, giudici a parte, informiamo Fedez che nell’islamico Brunei, agli omosessuali, è riservata la lapidazione. Perché Fedez non prova a insultare anche i musulmani? Attendiamo risposta, ma siamo certi che questo “prode” difensore della “libertà” si guarderà bene dal fornrcela.