Omaggio commosso della conferenza di Fratelli d’Italia al carabiniere ucciso a Varano

Un commosso minuto di silenzio per Vincenzo Carlo Di Gennaro, il carabiniere morto questa mattina a Cagnano Varano ha preceduto l’apertura della conferenza nazionale di Fratelli d’Italia al Lingotto di Torino. Sull’argomento era già intervenuta a caldo Giorgia Meloni.

«Ucciso un maresciallo dei Carabinieri a Foggia durante una sparatoria – scrive sui social la Meloni La mia solidarietà alla famiglia e all’intera Arma dei Carabinieri. Che il bastardo assassino passi il resto dei suoi giorni in carcere». E, rivolta a Vincenzo Carlo lo ha salutato col cuore: « L’Italia ti ringrazia per aver onorato la tua divisa fino all’ultimo. Grazie Vincenzo, buon viaggio». “In Italia c’è un emergenza sicurezza da un pezzo che riguarda anche le nostre forze in divisa”-

“Il governo Lega-Cinquestelle eviti l’ennesima passerella ai funerali ma approvi subito, già nella prossima settimana, la proposta di legge di Fratelli d’Italia che inasprisce pene per le violenze a pubblico ufficiale. La Lega cancelli subito le norme introdotte dal Pd e dalla sinistra che hanno esposto le Forze dell’Ordine a pericoli costanti”. Lo afferma Edmondo Cirielli, deputato Fdi e questore della Camera, commentando la morte di un maresciallo dei Carabinieri a Cagnano Varano.

“Lo Stato -aggiunge- ha il dovere di difendere chi garantisce la sicurezza degli italiani. Il governo dovrebbe spiegare come mai in Italia esistano leggi che consentano a uno spacciatore con precedenti di essere in libertà. In una Nazione civile un delinquente dovrebbe stare in galera e non essere libero di assassinare un Carabiniere. Alla famiglia del militare morto va il mio cordoglio”.