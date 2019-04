Notre Dame, a sostegno di Parigi il capolavoro di Cocciante a Verona (video)

Un’opera in musica che negli anni ha collezionato oltre cinquemila rappresentazioni nel mondo, per un totale di più di 4 milioni di spettatori. E lui, Riccardo Cocciante, il “maestro”, che – dice – «grazie a Victor Hugo e a questa storia che vive nelle sue pietre» ha avuto «il privilegio di darle una voce, iniziando una seconda carriera come compositore di opere popolari». Con il sindaco di Verona, Federico Sboarina, metterà questo capolavoro a disposizione della causa di Parigi.

Tutto parte da una lettera di solidarietà e vicinanza al primo cittadino di Parigi da parte di Sboarina che gli verrà recapitata dall’ambasciatore di Francia in Italia. Ricevuto in sala Arazzi dal sindaco di Verona, Christian Masset ha accolto con grande favore la forte partecipazione della città scaligera alla tragedia che ha colpito Notre Dame. L’ambasciatore, dopo aver assicurato che nelle prossime ore sentirà personalmente il sindaco di Parigi, si è detto «commosso e colpito dalla vicinanza e dalla solidarietà dimostrata dalla città di Verona, un gesto di inestimabile valore per tutto il popolo francese». Durante l’incontro, il sindaco ha anche annunciato che il musical di Riccardo Cocciante, già programmato in ottobre (dal 3 al 5) in Arena, sarà una testimonianza diretta di appoggio da Verona alla capitale francese, dopo il terribile incendio dei giorni scorsi. «La vicinanza dei veronesi agli abitanti

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi